مصطفى بكري يشكر المتحدة بعد عرضها "السرب" في قصور الثقافة.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم بدء عرض فيلم السرب منذ أيام قليلة، من بطولة الفنان أحمد السقا وشريف منير وعدد كبير من نجوم الفن، موضحًا أن الفيلم يتناول أحداثا حقيقة وعرض طريقة عمل الجهات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية وذلك بعد العملية الجوية في مدينة درنة الليبية.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا عاجلا بعد اعتداء جماعة داعش على المصريين في مدينة درنة الليبية بتوجيه ضربة لأخذ حق هؤلاء الشهداء، مردفًا: «الشعب المصري له جيش يحميه داخل أرضه وخارجها».

وتابع: أحب أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما قررت عرض فيلم السرب في قصور الثقافة لأن الهدف توعوي وليس ربحي.

وأوضح مصطفى بكري، أن إنتاج فيلم السرب تم تحضيره بصورة عالية الدقة وتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لإخراج مشاهد تتواكب مع أحداث العمل السينمائي.