الشرطة الهولندية تفض بالقوة اعتصاما لدعم غزة في جامعة أمستردام

قامت السلطات الهولندية، بطلب من إدارة جامعة أمستردام، بفض اعتصام شارك فيه طلبة وأساتذة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في حرم جامعة لليوم الثالث على التوالي باستخدام القوة، عقب اتهامات طالت المحتجين بالقيام بأعمال تخريبية في مباني الجامعة بالإضافة إلى وقف الدراسة.

واعتقلت الشرطة عددا غير معروف حتى الآن من المتظاهرين الرافضين للخروج من الحرم الجامعي، وقد انضم المئات من الأشخاص للاعتصام لمساندة المتظاهرين.

ووفقًا للوكالة الإعلامية الهولندية "إن أو إس"، وضعت الشرطة حدًا للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب على قطاع غزة في جامعة أمستردام، عقب بقاء المتظاهرين الذين قدرت أعدادهم بالمئات في ساحة الحرم الجامعي لليوم الثالث".

وشهدت المظاهرة اشتباكات بين المحتجين والشرطة، إذ قام المتظاهرون "بإفراغ طفايات الحريق وإلقاء المشروبات على الشرطة رفضا للانصياع إلى أوامر الإخلاء، فضلا عن محاولة منعهم لمركبات الشرطة من الدخول ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى اعتقال عدد غير معروف من المتظاهرين واستخدام القوة مع البعض الآخر لإبعادهم عن المركبات"، وردد المحتجون شعارات مثل "عار عليكم" و"فلسطين حرة حرة".