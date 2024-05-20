رويترز نقلًا عن مسؤول إيراني: جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم طائرة "رئيسي"

أعلنت وكالة أنباء "رويترز" نقلًا عن مسؤول إيراني، أن جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادثة تحطم طائرة الرئيس الإيراني، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

ومنذ قليل، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أنه لم يتم رصد أي دلالة على وجود أشخاص على قيد الحياة في موقع التحطم.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية الرئيس الإيراني أبراهيم رئيسي حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أن فرق البحث قد تكون وصلت للإحداثيات التي أعلنتها المسيرة التركية وسنعلن عن الأخبار اللازمة فور حصولنا على المعلومات.

كما أكد مسؤول إيراني أن 73 فريق إنقاذ يتواجد في منطقة البحث عن الطائرة المروحية المنكوبة بقرية الطوال بمعدات متطورة ومتخصصة.