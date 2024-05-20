اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة يؤدون امتحان العلوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الاثنين، امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وأدى الطلاب أمس، بمحافظة القاهرة، امتحاني اللغة الإنجليزية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأكد “موسى”، من رصد الغرفة كافة المواقف أثناء الامتحان من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أي شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

واطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات، وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات.

وقام بالتنبيه على أن يتم رصد الدرجات يوميا وبعناية تامة وبكل أمانة ودقة وإعطاء كل طالب حقه.

من جهته أكد ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات أن الغرفة لم تتلق شكاوى أو معوقات من شأنها عرقلة سير الامتحانات، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة ( ٩: ١١)، والمدة الزمنية للامتحان الثاني في مادة حاسب آلي وتكنولوجيا المعلومات، من الساعة( ١١:٣٠: ١٢:٣٠ ).