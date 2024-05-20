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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تأثير الحزن والاجهاد على الوزن والصحة

الحزن
الحزن
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للحزن الذي يشعر به الانسان وللإجهاد أيضا الكثير من التأثير السلبي على الصحة فقد يظهر بداية من وزن الانسان فالحزن يفرز هرمون الكورتيزول ويستجيب الجسم للإجهاد وتزيد الشهية وبالتالي زيادة الوزن ويميل الجسم للأطعمة الغنية بالدهون والسكريات من اجل التخلص من مشاعر الحزن والارهاق ولكن هناك نصائح أخصائي التغذية يمكن اتباعها للتعامل الصحيح مه زيادة الشهية أوقات الحزن والاجهاد.
 

تأثير الحزن والاجهاد على الجسم:

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة.

عدم القدرة على بذل الجهد.

الانعزال عن الآخرين.

التقليل من فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والبدنية.

قلة النوم.

الشعور بالتعب.

تغير مستويات الهرمونات.

زيادة تخزين الدهون في الجسم.

صعوبة فقدان الوزن.


 نصائح للتخلص من هذا التأثير:

تجربة اكلات صحية يحتاج الجسم السها.

التعامل مع طبيب نفسي اذا احتاج الامر.

تناول الخضروات والفواكه والبروتين.

شرب كميات كبيرة من الماء.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

معالجة اضطرابات النوم.

ممارسة اليوجا والتأمل يساعدان على التعامل مع التوتر.

هرمون الكورتيزول الحزن الحزن والارهاق زيادة الشهية