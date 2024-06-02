باحث: التنظيمات الإرهابية تمرر الأخبار المُضللة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

قال سامح فايز، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن التنظيمات الإرهابية تُمرر الأخبار المُضللة حول الحكومات العربية على مواقع التواصل، بهدف إسقاط هذه الحكومات.

وأضاف "فايز"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بعض التقارير التي تحدثت حول تنفيذ إعدامات سياسية في مصر، وبعد الرجوع تبين أن هذه الأخبار غير صحيحة، وتُروج من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت إلى أن جماعات الإسلام السياسي نجحت في توظيف كل الوسائل المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات أو مواقع التواصل الاجتماعي.