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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: مواقع التواصل الاجتماعي أرض خصبة للتنظيمات الإرهابية

سامح فايز، الباحث
سامح فايز، الباحث في شؤون الإسلام السياسي
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قال سامح فايز، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية انتبه مبكرًا لأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، وأسس شركات في الثمانينات حول هذه النظم الحديثة.

وأضاف "فايز"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد مستخدمي موقع فيس بوك في 2010 كان مليون مواطن، والآن وصل العدد لـ55 مليون مصري، وهذا يعبر عن حجم تأثير هذه المواقع.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أرض خصبة للتنظيمات الإرهابية للتواصل السهل بعيدًا عن الملاحقات الأمنية، ومن أجل نشر الأفكار الإرهابية.

سامح فايز الباحث في شؤون الإسلام السياسي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابي الفيس بوك