باحث: الهدف من الشائعات إحداث نوع من فقدان الثقة بين القيادة والشعب

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة حاولت إطلاق الشائعات واستهداف رموز النظام والمشاريع التي تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من إصدار مثل هذه الشائعات هو إحداث نوع من فقدان الثقة بين القيادة والشعب.

ولفت إلى أن المعركة تحولت من المساجد والنقابات إلى المنصات الافتراضية، حيث تتحول أفكار التنظيم وأدبياته الفكرية إلى أدبيات عابرة للحدود.