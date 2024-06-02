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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم لصناعة هالة حول التنظيمات الإرهابية

عمرو فاروق، الباحث
عمرو فاروق، الباحث في شؤون الإسلام السياسي
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قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم لصناعة هالة حول التنظيم الإرهابي، ودوره في المجتمع وقدرته على التأثير، لخداع المجتمع حول تأثير التنظيمات الإرهابية، وهذا من شأنه أن يخلق صورة ذهنية تؤثر على عقول الشباب وقبول أطروحاته من قبل مجموعة كبيرة.

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأدوات التي تستخدم من خلال التنظيمات للإعلان عن نفسها، حيث تحولت هذه الوسائل إلى أشبه بالوسائل الإعلامية المجانية للترويج عن الأفكار الإرهابية. 

ولفت إلى أن هذه المواقع تستخدم للتواصل بين القواعد التنظيمية والقيادات في إطار ما يُعرف بالحماية من الملاحقة الأمنية، ويتم استخدام بعض البرامج المشفرة التي يصعب ملاحقتها أمنيًا.

عمرو فاروق مواقع التواصل الاجتماعي التنظيم الإرهابي الضفة الأخرى