رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 برقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم

أعلنت المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة، نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات الخاصة بالمدارس.

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، امتحانات الصف الأول الثانوي، أجريت وسط إجراءات مشددة والالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

وقال وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب بالصف الأول الثانوي في محافظة البحيرة، بلغ نحو 46 ألف و77 طالب وطالبة، قاموا بأداء الإمتحانات بـ 129 مدرسة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه تم توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، حيث كان هناك تنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عليك القيام بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في شريط عناوين المتصفح، وهو: https://www.moe.gov.eg/

بمجرد دخولك إلى الموقع، ستجد قائمة بالخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ابحث عن خدمة الاستعلام عن النتائج أو النتائج الدراسية.

قد يكون هناك رابط مباشر للاستعلام عن النتائج أو قائمة منسدلة تحتوي على الخدمات المتاحة.

عليك القيام بالنقر على رابط الاستعلام عن النتائج أو اختر الخدمة المناسبة.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للاستعلام عن النتيجة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر على زر "استعلام" أو "بحث" للحصول على النتيجة.

ستظهر النتيجة إذا كانت متاحة، ويمكنك طباعتها أو حفظها للرجوع إليها لاحقًا.

وأعلن يوسف الديب، عن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2023، في المدارس بشكل مركزي فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لإجابات الطلاب.