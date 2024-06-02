رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 برقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم

شهدت الساعات الماضية، إعلان المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة، نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2023، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني بشكل مركزي في المدارس الثانوية، وذلك فور الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات والبدء في إعلان النتائج في المدارس.

وكما أكد وكيل الوزارة، أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، شهدت الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي بلغ نحو 46 ألف و77 طالب وطالبة أداء امتحان مادة اللغة الانجليزية بعدد 129 مدرسة بنطاق المحافظة، كما قام طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عدد المتقدمين به 40 ألف و513 طالب وطالبة بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بعدد 131 مدرسة بنطاق المحافظةن حيث تمكن جميع الطلاب والمدارس المستهدفة ذات البنية التكنولوجية من الدخول على المنصة وأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، كما لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي

للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنك اتباع الخطوات التالية: