ads
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا فيلوباتير يترأس اجتماع كهنة أبو قرقاص

الأنبا فيلوباتير
الأنبا فيلوباتير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد مجمع كهنة أبو قرقاص، اجتماعهم الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.
استضاف اللقاء القمص يوسف الحومي الباحث القبطي وعضو لجنة التاريخ القبطي، والذي ألقى كلمة عن "دخول السيد المسيح أرض مصر من زوايا متعددة"، كما أجاب على أسئلة الآباء، ثم ناقش  الأنبا فيلوباتير مع مجمع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

مجمع كهنة أبو قرقاص دير الشهيد مار مينا قرية منهري الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية القمص يوسف الحومى الباحث القبطي وعضو لجنة التاريخ القبطي السيد المسيح مصر