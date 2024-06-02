الأنبا فيلوباتير يترأس اجتماع كهنة أبو قرقاص

عقد مجمع كهنة أبو قرقاص، اجتماعهم الدوري في دير الشهيد مار مينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

استضاف اللقاء القمص يوسف الحومي الباحث القبطي وعضو لجنة التاريخ القبطي، والذي ألقى كلمة عن "دخول السيد المسيح أرض مصر من زوايا متعددة"، كما أجاب على أسئلة الآباء، ثم ناقش الأنبا فيلوباتير مع مجمع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.