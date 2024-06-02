تراجع ترامب عن حظره تيك توك.. ونشر أول فيديو خلال بطولة ملاكمة

انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إلى "تيك توك"، قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر، ثم تراجع بعد ذلك وحاول حظر التطبيق عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "بوليتيكو"، التي كانت أو، إن ترامب نشر مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" مساء السبت، ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرسي.

ووصل عدد متابعي ترامب إلى 450 ألفا على منصة التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايت دانس".

ويشار الي ان "بايت دانس" تخوض معركة قضائية ضد قانون أميركي دخل حيز التنفيذ في أبريل، يلزمها ببيع "تيك توك" بحلول يناير أو مواجهة الحظر.

ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس فرض حظر على "تيك توك".

وخلال اللقطة الأولى من الفيديو القصير الذي لم تتجاوز مدته 13 ثانية، أطل رئيس UFC دانا وايت، ليعلن أن ترامب بات الآن متواجدا على TikTok".

ليرد عليه المرشح الجمهوري قائلاً: "إنه لشرف لي".

ثم ختم ترامب المقطع المصور بعبارة مقتضبة قائلا "لقد كان مشوارنا جيداً جدا.. أليس كذلك؟".

أول المطالبين بحظره



و من الغريب في افتتاح ترامب لحسابه الجديد هذا، أن عام 2020 كان أول المطالبين بحظر التطبيق في الولايات المتحدة، بل أصدر أمرًا تنفيذيًا مطالباً باتخاذ الإدارة الأميركية إجراءات صارمة ضد مالكي TikTok لحماية الأمن القومي في البلاد، إلا أن القضاء الأميركي أوقفه حينها، وفق ما نقلت شبكة إي بي سي.





تراجع ترامب



وعاد ترامب عاد إلى مهادنة تيك توك لاحقا. ففي مارس الماضي (2024) عارض توجه الكونغرس حظر TikTok، معتبراً أن تلك الخطوة من شأنها أن تقوي تطبيقات أخرى منافسة كفيسبوك وغيرها من المنصات التي انتقدها أيضاً.

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كما رأى أن منع التطبيق الصيني من شأنه أن يثير حفيظة الشباب ويدفعهم للجنون، كذلك قد يضر ببعض الأعمال التجارية.

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان أقر في أبريل الماضي مشروع قانون يقضي بحظر تيك توك، إذا رفضت شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة للتطبيق، بيع حصتها في غضون عام، وقد وقعه لاحقا بايدن.

لكن رغم تلك الخطوة فلا يزال من المستبعد اختفاء التطبيق في المستقبل القريب في الولايات المتحدة.

ولجأ إليه بايدن في فبراير الماضي مفتتحا حسابه الأول من أجل مخاطبة الشباب الأميركي، الذين يفضلون تيك توك على غيره من المنصات على ما يبدو.

واتي لاحقا دور حملة ترامب الانتخابية، ثم الآن حساب الرئيس السابق أيضاً.

وكان السبب وهو استقطاب الشريحة الشابة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل جذبهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر المقبل.