حسن شحاتة يشارك بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل بجنيف

شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء اليوم الأحد ، في فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي ، التي تبدأ فعالياتها صباح غد الإثنين ، بقصر الأمم المتحدة بجنيف ، بمشاركة 5000 مشارك يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم من الحكومات ، وأصحاب الأعمال ، والعمال وذلك بمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، ومحمد عادل سكرتير أول في " بعثة مصر " بجنيف ، وممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب ..

ويترأس الوزير شحاتة وفد مصر الثلاثي من " الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال " في هذا " المؤتمر الدولي " الذي يناقش مجموعة من ملفات وقضايا العمل حول العالم ..

واتفق المجتمعون في هذا الاجتماع العربي التنسيقي السنوي الذي دعا إليه السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، على بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي ، وإلقاء كلمة باسمها في الجلسات العامة ، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية ، ومنها لجنة التنسيق والصياغة ، المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة ، كما اتفق المشاركون في الاجتماع التنسيقي العربي على عقد ملتقى التضامن مع عمال وشعب فلسطين ، و لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني ،وذلك مساء يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ، بقصر الأمم المتحدة، وكذلك التنسيق بشأن إنتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية..

يناقش المؤتمر الدولي ، في دورته رقم 112، داخل جلساته ، واجتماعات لجانه الفنية ، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو ، والذي يأتي بعنوان : " عقد اجتماعي متجدد " ، وكذلك تقرير " العمال في الأراضي العربية المحتلة " ، ومناقشة موضوعات متخصصة ، مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر ، ومنها لجان : " اعتماد العضوية " ، و " تطبيق المعايير " ، و " المالية " ، و " إصدار معيار جديد " ، و " الشؤون العامة " ، و " العمل اللائق " ، و " اقتصاد الرعاية " وغيرها .

يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي ، تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو من كل عام ، بحضور رؤساء دول وحكومات ، ووزراء معنيين ، وممثلي أصحاب العمل والعمال ، ومنظمات دولية ، وحكومية ، وعمالية ، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم .

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