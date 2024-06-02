باحث: نعيش الآن عصر الخبر المُضلل المعتمد على جزء من الحقيقة

قال سامح فايز، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن الدولة المصرية كانت منتبهة بصورة شديدة لتحدي استخدام مواقع التواصل في العمليات الإرهابية، وبدأت في مواجهة هذه الوسائل بشكل فعال، من خلال تأسيس قنوات إعلامية أو اتحادات متعلقة بالإعلام لتصحيح الصورة ومواجهة الأخبار الزائفة أو المضللة.

وأضاف "فايز"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية: "نعيش الآن عصر الخبر المُضلل الذي يعتمد على جزء من الحقيقة، والكثير من الأكاذيب".

ولفت إلى أن مركز البيانات والحوسبة الذي تأسس في العاصمة الإدارية هدفه حفظ البيانات وتأمين مؤسسات الدولة ضد الحروب السيبرانية التي تنظم من قبل الجماعات الإرهابية، ولكن يظل الخطر الحقيقي موجود في مواقع التواصل التي تستخدم من أجل نشر الأفكار أو الأخبار المضللة أو الكاذبة.