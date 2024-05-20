الكونغو الديمقراطية: مقتل مسلح و2 من الحراس الشخصيين لنائب رئيس الوزراء

أعلن المتحدث باسم المشرع الاتحادي بالكونغو الديمقراطية ميشيل موتو موهيما ونائب رئيس الوزراء السابق فيتال كاميرهي عن مقتل مسلح واثنين من الحراس الشخصيين لكاميرهي خلال اشتباكات بعد هجوم مسلحين يرتدون زيا عسكريا بمقر إقامة المسئول الكونغولي في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وتصدى حراسه لهم.

وقال موهيما - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الأحد - "إن كاميرهي وعائلته بخير، وتم تأمينهم".. فيما أفادت مصادر كونغولية أخرى بأن الوضع متوتر في منطقة "جومبي" الحكومية، ولكن الجيش الحكومي سيطر على الوضع هناك.

وكان قد سمع دوي لإطلاق النار، في وقت سابق من صباح اليوم، بجوار مقر إقامة كاميرهي، حيث اندلعت اشتباكات بين رجال يرتدون زيا عسكريا والحراس الشخصيين لكاميرهي، واستمرت لمدة ساعة حول مقر إقامته، الواقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الكونغولية "كينشاسا".