5 شهداء فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل بمخيم البريج

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



ومساء أمس الأحد، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36،439 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82،627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.