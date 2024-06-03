قرارات عاجلة في حادث إصابة نقاش سقط من الدور الرابع بـ 6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها في إصابة نقاش سقط من الطابق الرابع بعقار بمدينة 6 أكتوبر، واستمعت إلى إفادات شخصين كانا معه في الغرفة التي سقطت منها وتشاجرا معه قبل السقوط، وأمرت بحبسهم لحين التأكد من علاقتهم بسقوطه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع الى أقواله عن ملابسات الحادث، وطالب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط نقاش من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبي العثور على نقاش مصابًا بإصابات بالغه ولا يمكن استجوابه جري نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبعمل التحريات تبين وجود خلافات بين المصاب واثنين اخرين بسبب خلافات مالية وعقب حضور الطرفين لحل الخلاف بإحدى الشقق الكائنة بالطابق الرابع نشبت بين الطرفين مشاجرة وتعدي خلالها المتهمين على المصاب بالضرب مما دفعه للقفز من الطابق الرابع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.