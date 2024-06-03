مقتل وإصابة 25 في حادث إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 24 آخرين في إطلاق نار بمدينة أكرون في ولاية أوهايو.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية وعمدة مدينة أكرون الأحد، تلقت إدارة شرطة أكرون عدة مكالمات على خط الطوارئ بشأن إطلاق نار فى الساعات الأولى من اليوم الأحد (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأضاف البيان، الذى نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن جميع الضحايا وعددهم 25 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية، لكن دون توضيح أى معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو تقديم وصف للمكان الذى وقع فيه إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولى المستشفى المحلي، أن اثنين على الأقل من المصابين فى حالة حرجة.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية أكرون شماس مالك، ورئيس الشرطة بريان هاردينج، فى بيان، إن المدينة تترنح جراء حادث إطلاق النار، وأنه بعد وقوع أكثر من 20 ضحية، يتردد صدى الألم والصدمة فى جميع أنحاء أكرون.

وطلبت السلطات المحلية من الشهود التقدم بأى معلومات عن الحادث، حيث أكد المسؤولون سعيهم لتقديم المسؤولين إلى العدالة بمساعدة المجتمع المحلي.

ونوهت الصحيفة عن أن السلطات لم تقدم المزيد من المعلومات حول الإصابات أو تحديد هوية الشخص الذى قُتل فى إطلاق النار.