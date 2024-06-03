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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اصطدام طائرتين مشاركتين في عرض جوي بجنوب البرتغال

اصطدام طائرتين
اصطدام طائرتين
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شهد عرض جوي في البرتغال، اليوم الأحد، تصادم طائرتين مشاركتين في العرض; ما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل.

وأوضحت القوات الجوية البرتغالية -في بيان نقلته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية- أن الحادث وقع خلال عرض جوي شاركت فيه 6 طائرات في مطار بيجا بجنوب البرتغال، دون الإشارة إلى ما إذا كان هناك ضحايا.

وأفادت الصحيفة بأنه حسب تقارير وسائل الإعلام البرتغالية، فإن طيارا واحدا على الأقل لقي مصرعه جراء الحادث.

وذكرت القوات الجوية البرتغالية: "تأسف القوات الجوية أن تعلن أنه في الساعة 4:05 مساء (بتوقيت البرتغال)، في عرض بيجا الجوي، تعرضت طائرتان لحادث خلال العرض".

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام نشرت مقطع فيديو من الحادث، تظهر فيه إحدى الطائرات وهي تبتعد عن التشكيل وتقوم بصعود مفاجئ وحاد، وتصطدم وجها لوجه بطائرة أخرى في المقدمة.

وأضافت الصحيفة أنه بحسب الفيديوهات المنشورة، يبدو أن الطائرة التي صعدت بشكل مفاجئ فقد قائدها السيطرة عليها وهبطت فجأة على الأرض، في حين قام قائد الطائرة الأخرى بهبوط سريع، ولكن يبدو أنه كان متحكما في الطائرة أثناء الهبوط.

ونقلت الصحيفة عن بيان لشبكة سلامة الطيران البرتغالية، أن قائد الطائرة الصاعدة فقد السيطرة عليها ولقي مصرعه في الحادث، كما نشب حريق في المحرك بعد الاصطدام، فيما تمكن طيار الطائرة الأخرى من الهبوط على بعد مسافة.

وكان الفريق البرتغالي المكون من 6 طائرات يحلق كجزء من العرض المخطط له في منطقة بيجا في جنوب البرتغال، والذي تم الإعلان عنه ضمن عروض جوية عالمية المستوى، وفقا لموقع المعارض الجوية الأوروبية.

اصطدام طائرتين عرض جوي جنوب البرتغال