فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، جراء سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدن غزة ورفح وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 8 آخرين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل قرب مدرسة القادسية في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تعرض حي البرازيل وسط المدينة لغارات جوية مماثلة.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وتعرضت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيمي جباليا والبريج، لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين.

ووفقًا لمصادر طبية، ارتفعت الحصيلة غير النهائية للشهداء في قطاع غزة إلى 35،456 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 79،476 جريحًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى استشهاد 70 مواطنًا وإصابة 110 آخرين.