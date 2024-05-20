التلفزيون الرسمي الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية "رئيسي"

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية الرئيس الإيراني أبراهيم رئيسي حتى الآن.

ومنذ قليل، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أن الطواقم لديه أعلنت أنه تم العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني وهم الآن يتحركوا نحوها لكن الظروف ليست جيدة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أن فرق البحث قد تكون وصلت للإحداثيات التي أعلنتها المسيرة التركية وسنعلن عن الأخبار اللازمة فور حصولنا على المعلومات.

كما أكد مسؤول إيراني أن 73 فريق إنقاذ يتواجد في منطقة البحث عن الطائرة المروحية المنكوبة بقرية الطوال بمعدات متطورة ومتخصصة.