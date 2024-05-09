بايدن: لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل لن تحصل على دعم الولايات المتحدة إذا دخلت المراكز السكانية في رفح.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الللية، عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوجرامات) والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملة على مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.