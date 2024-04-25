بالصور|"21 سريرا".. تشغيل قسم العناية الجديد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الخميس، الافتتاح الكلي وتشغيل 21 سرير عناية مركزة جديدة، بعد انتهاء أعمال التطوير في مبني الطوارئ الجاري تجهيزه وتطويره بالمرحلة النهائية لمستشفي الكرنك الدولي، إحدى مستشفيات الهيئة بالأقصر.

ويتمتع قسم العناية المركزة الجديد، برؤية خاصة تطل على النيل مباشرة تساعد على الاستشفاء والراحة النفسية للمرضي والعاملين بإطلالته النيلية المميزة، حيث يأتي افتتاح القسم الجديد لخدمة المنتفعين من محافظة الأقصر وخدمة الزوار أيضا خاصة من السياح الأجانب.

كما يعتبر هذا الافتتاح الثاني للأقسام العلاجية المطورة والمطلة علي النيل لعام 2024 بعد افتتاح وحدة الغسيل الكلوي منذ فترة قريبة.

وعلي نحو متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين الذكرى الثانية والأربعون لاحتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء، مؤكدة عمل كافة المنشآت الصحية طبقا لخطة الطوارئ وخاصة الاقسام الحرجة والعاجلة واقسام الكلي والعنايات والحضانات وطوارئ العمليات وعدد من العيادات والتخصصات الاكثر احتياجا طوال اليوم.

كما تم التأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والأرصدة والتنسيق المستمر مع فريق الانتشار السريع، والغرفة المركزية، وهيئة الإسعاف، وغرفة الشبكة الوطنية للطوارئ علي مدار الساعة.

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