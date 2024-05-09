ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس الجزائري: التزامنا ثابت وغير مشروط تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها الفلسطينية

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التزام بلاده الثابت واللامشروط تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أمس الأربعاء إلى مقر وزارة الدفاع الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وأوضح تبون أن السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على "جيش قوي مهاب واقتصاد متطور".. مشيرا إلى أن "وتيرة النمو -في بلاده- عقب استكمال المشاريع الكبرى ستشهد في آفاق 2027 إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة".

كما شدد على رفضه للاستدانة الخارجية كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة أن الحالة الأمنية الداخلية لبلاده "متحكم فيها بشكل تام" وذلك بفضل الضغط المتواصل الممارس على ما تبقى من "الشراذم الإرهابية، وتضييق الخناق على الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والهجرة السرية، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القضية الفلسطينية الجزائر عبد المجيد تبون غزة رفح