مجلس مدينة الأقصر يعلن عن مزاد علني لبيع فندق عائم 30 أبريل

أعلن مجلس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن قيام الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، عن البيع بالمزاد العلني للفندق العائم (نايل سوبريم)، وتخضع إجراءات البيع لقانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.

وأوضح مجلس المدينة، أن تفاصيل المزاد مبينة بمحضر الحجز المؤرخ ٢٠٢٠/٢/١٦، نفاذاً لقرار الحجز الإداري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم ١٣٥٥٣ لسنة ٦٠ ق لصالح الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي دار الأوبرا المصرية ضد شركة ممنون للسياحة، وذلك اقتضاءا لمبلغ (٣٠٠٠٠٠٠) يورو (فقط وقدره ثلاثة مليون يورو).

وتابع المجلس ، أن المزاد له عدة شروط، حيث تقام جلسة البيع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣٠ بدءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر بمقر المبنى الإداري العلوي، التابع لدار الأوبرا المصرية الكائن بالعنوان ( أرض الأوبرا بالجزيرة - الزمالك - القاهرة)، ويجب أن يؤدي كل عطاء قبل دخول المزاد تأمين قدرة (٥٠٠٠٠٠٠) جنيها يسلم قبل جلسة البيع لمندوب الهيئة، وكافة التفاصيل موضحة بكراسة الشروط بمقابل مبلغ ٥٧٠٠ جنيها.