لمروره بأزمة نفسية.. سائق يضرم النيران في جسده بالعمرانية

أصيب سائق توك توك بحروق متفرقة بجسده؛ جراء إقدامه على إنهاء حياته بإضرام النار في جسده وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بجسده وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام سائق توك توك بسكب مادة تساعد على الاشتعال "بنزين" وإضرام النيران بجسده محاولا إنهاء حياته؛ لمروره بأزمة نفسية مما تسبب في إصابته جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.