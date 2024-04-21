اليوم.. ضعف المياه عن عدة مناطق بالأقصر لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن ضعف المياه عن منطقة المدامود الشرقي ومنشاة العماري، صباح اليوم الأحد 21-4-2024 أبريل الجاري، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك للقيام بأعمال تطهير خزانات المياه المرشحة بمحطة مياه الصعايده بالزينية.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 المجاني أو على الأرقام (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد ناشدت المواطنين ضرورة توخى الحذر من الشائعات والأخبار المضللة، والاتصال الفورى بالخط الساخن والأرقام الموجودة على صفحة الشركة فى حال حدوث أي أعطال، وذلك بعد تداول أخبار بمواقع الكترونية حول انقطاع المياه في بعض المناطق، وهو ما نفته الشركة مؤكدة أن الصفحة الرسمية على الفيس بوك هى المسئولة فقط عن نشر أخبار الشركة وتعلن من خلالها على مواعيد انقطاع المياه في حال حدوثه.