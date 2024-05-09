زعيمان بالكونجرس ينتقدان تعليق شحنات مساعدات عسكرية لإسرائيل

أبدى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل، انزعاجهما من تقارير حول تعليق شحنات من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

أبدى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل، انزعاجهما من تقارير صحافية تحدثت عن تعليق شحنات من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وقال مكونيل وجونسون في رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن: "بعد أن عملنا في الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لتمرير شحنات من المساعدات الأمنية الطارئة التي تشمل دعمًا عاجلًا لإسرائيل، نشعر بانزعاج من تقارير صحافية تقول إن إدارتك قررت تأجيل تسليم العديد من شحنات الأسلحة لإسرائيل".

وأضافت الرسالة: "تأتي هذه الأنباء رغم تطمينات تتعلق بتسليم هذه الشحنات الأمنية لإسرائيل في موعدها".

واعتبر مكونيل وجونسون أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل «في هذا الوقت يشجع أعداء إسرائيل ويقوض ثقة الحلفاء في أميركا».