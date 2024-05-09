ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تستهدف المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن طائرات الاحتلال غارات استهدفت المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق المحيطة بمسجد علي بن أبي طالب ومربع دولة وشارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

أمس الأربعاء، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين

كما شن الاحتلال حملة تفتيش واسعة، واقتحمت مدرسة الذكور الثانوية بعد خلع بوابتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت داخل المدرسة وتجاه المواطنين.

الاحتلال الإسرائيلي الطيران الحربي استهداف منازل المدنيين استهداف حي الزيتون إطلاق الرصاص الحي