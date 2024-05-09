طائرات الاحتلال تستهدف المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون

شن طائرات الاحتلال غارات استهدفت المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق المحيطة بمسجد علي بن أبي طالب ومربع دولة وشارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

أمس الأربعاء، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين

كما شن الاحتلال حملة تفتيش واسعة، واقتحمت مدرسة الذكور الثانوية بعد خلع بوابتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت داخل المدرسة وتجاه المواطنين.