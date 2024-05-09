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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين فلسطينيين عقب اقتحام الخليل وبيت أمر وحلحول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين بعد اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي حلحول وبيت امر شمالا، واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية مدينة الخليل، واقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشرقي.

وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة بيت أمر، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدد من منازل المواطنين داخل البلدة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة، بعدد من  الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

قوات الاحتلال اعتقال 3 فلسطينيين اقتحام الخليل بلدة بيت أمر اقتحام بلدة حلحول