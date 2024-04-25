محافظ الأقصر: ذكرى تحرير سيناء غالية صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة

أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، أن ذكرى تحرير سيناء، هي ذكرى غالية صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة والتي تمثل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري، وأحد الصفحات المضيئة في رفض كل من الشعب والجيش المصري الباسل، التفريط في حبة رمل واحدة من كامل التراب الوطني بكل إصرار وعزيمة ومهما تكلف ذلك من تضحيات.

وكان محافظ الأقصر، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، قال فيها "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

تهنئة رئيس جامعة الأقصر

كما هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، وملحمة استرداد الأرض، كما هنأ رئيس الجامعة كل من: الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات القوات المسلحة ورجالها، وكافة الشعب المصري، صاحب الإرادة والعزيمة في مشوار البناء والتعمير، كما ترحم على شهداء مصر البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن واستعادة أرضه من كل مغتصب.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن تحرير سيناء يذكرنا بالعبور العظيم، وبدء الدولة المصرية خطط التنمية على أرض الفيروز مشيدًا بأعمال التنمية التي تشهدها سيناء في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأرض المستعادة، عقب جهود مضنية بذلت؛ لمحاربة كافة أشكال الأرهاب ومن ثم وضع سيناء على رأس أولويات الدولة في خطط التطوير.

رئيس “طيبة التكنولوجية” يهنئ الرئيس

ومن جانبه، هنأ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وجنود القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وأعرب رئيس الجامعة عن امتنانه العميق وفخره الكبير بأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أعظم التضحيات والفداء لتحرير سيناء، مؤكدا أن هذه الذكرى تعد تتويجًا لنضال الجيش المصري العظيم من أجل استعادة الكرامة والسيادة وتحرير سيناء العزيزة، مؤكداً على التقدير الكبير لدور القوات المسلحة في تحرير سيناء من الإرهاب وتأمينها تمامًا، مشيدًا بالجهود الجبارة التي بذلها القائد الأعلى للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء سيناء.