إطلاق اسم "وائل الدحدوح" على الدورة الخامسة لجائزة الصحافة الإنسانية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، الإعلان عن الدورة الخامسة لجائزة الصحافة الانسانية، والتي تنظمها عدد من المؤسسات والجهات المهتمة بالعمل العام لدعم الصحفيين المحليين، الذين يحملون على عاتقهم بناء المجتمع الذى ينتمون إليه من خلال نقل رسائلهم الي أصحاب القرار في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة.

وتستهدف جائزة الصحافة الإنسانية، لتكريم الصحفيين المهتمين بالعمل الصحفى الذى له مردود إنساني فى خدمة االمواطن والمجتمع الذي يعيش فيه، وتحمل الجائزة هذا العام اسم المناضل الصحفي "وائل الدحدوح" الذي يعد نموذج فريد للصبر والالتزام بمواصلة نقل الحقيقة.

وقال أشرف الهلالي المشرف العام على المسابقة، إن هذا العام سوف يشهد نقلة نوعية للجائزة من حيث عدد الصحفيين المشاركين وعدد فروع المسابقة، مشيراً إلى أنه سيتم علي هامش الاحتفال تكريم خاص لشيوخ المهنة بمحافظة الأقصر، وكذلك شباب الصحفيين لتحفيزهم علي الإبداع ومواصلة التجربة.

وأضاف الهلالي، أن هناك لجنة أعدت من كبار الصحفيين لتلقي الأعمال المشاركة وسوف تكون جائزة الصحافة الإنسانية، في أربع فروع وهي التحقيق الصحفي، وصحافة الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وأيضا تم إضافة فرع آخر لصحافة المواطن، حيث يبدأ تلقي الأعمال يوم الاثنين القادم الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل ويقفل الباب في العاشر من شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن هناك تنسيق الآن بين المؤسسة ونقابة الصحفيين المصرية لتكون المسابقة تحت رعايتهم، كما يقام حفل توزيع الجائزة بمحافظة الأقصر فى حضور مجموعة من كبار الصحفيين بجمهورية مصر العربية.

يذكر أن مؤسسة "البوابة نيوز"، كانت قد حازت على جائزة الصحافة الإنسانية في دورتها الأولى في عام 2015، تكريما عن تحقيق صحفي يرصد معاناة المواطنين بقرية المساوية بمدينة إسنا، من ضعف الخدمات، وتم التحرك الرسمي من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير القرية.