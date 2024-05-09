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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزيرة التجارة الأمريكية: غزو الصين لتايوان سيؤدي إلى كارثة اقتصادية لبلادنا

وزيرة التجارة الأمريكية
وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو
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أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، أن غزو الصين لتايوان سيؤدي إلى الاستحواذ على شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات الأمر الذي سيجلب كارثة اقتصادية للولايات المتحدة.

وقالت رايموندو، إن 92% من الرقائق التي اشترتها الولايات المتحدة تأتي من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات. مؤكدة أن الاستيلاء على المصنع سيكون "مدمرا تماما" لواشنطن.

ووافقت شركة تصنيع أشباه الموصلات "تي أس أم سي" الشهر الماضي على بناء معمل لأشباه الموصلات في أريزونا الأمريكية سيكون الثالث في الولايات المتحدة. حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة لدرء خطر نقص في الشرائح الإلكترونية المتطورة الضرورية لصناعة الهواتف الخلوية والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية المتطورة.

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