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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طيران الإحتلال الحربي يقصف منزلًا لعائلة "ناصر" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طيران الإحتلال الحربي قصف منزلًا لعائلة "ناصر" في منطقة حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني إخماد حريق اشتعل بجرافة بعد أن اسقطت طائرة للاحتلال من نوع كواد كابتر جسم حارق فوقها وسط شارع الزر برفح الفلسطينية.

تستمر طائرات الاحتلال الحربية في شن هجمات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق المحيطة بمسجد علي بن أبي طالب ومربع دولة وشارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

الدفاع المدني الفلسطيني الطيران الحربي حي الزيتون شن هجمات غارات جوية عنيفة حي الزيتون في غزة