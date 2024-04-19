رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات تزور جامعة الأقصر لبحث التعاون المشترك.. صور

أجرت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، زيارة إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، حيث كان في استقبالها الدكتور أسامة أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، لتعزيز سبل التعاون المشترك وذلك بحضور وكيلي الكلية الدكتور سعدي قرشي، والدكتورة شيماء عبدالستار، والدكتور محمد رمضان، مدير المعلوماتية بالجامعة، أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأعضاء فريق عمل فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بقنا.

واستقبل الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتورة هبة صالح في ختام زيارتها للجامعة، وتضمن اللقاء استعراض سابقة التعاون الداعمة لتعزيز منظومة التدريب الميداني خلال شهر مارس 2024.

وتطرق اللقاء لمناقشة مختلف الخدمات التى توفرها وزارة الإتصالات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ومركز الابداع التكنولوجي لدعم تنمية وتطوير مهارات طلاب وخريجي الجامعة.

كما تضمنت الزيارة التعرف على الإمكانات المعملية لمعمل الأنظمة الذكية المتقدمة وانترنت الأشياء التى توفرها الكلية لخدمة الأنشطة التعليمية والبحثية وتطوير المشروعات المبتكرة.

وأهدى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، درع الجامعة للدكتورة هبة صالح، تقديراً لجهودها، في تعزيز منظومة التدريب الميداني بالتعاون مع جامعة الأقصر، كما جرى تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين علي برامج تدريبية بمعهد تكنولوجيا المعلومات.

تدريب تقني

وكانت جامعة الأقصر، نظمت فعاليات معسكر التدريب الميداني لطلاب المستوى الثالث لقسمي علوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتورة هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وريادة الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات فرع المعهد بقنا، وبحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والمهندس محمود عبدالخالق مدير التدريب بفرع قنا، والمهندس محمد صلاح مدير وحدة العمل الحر.

وأوضح الدكتور أسامة أبو النصر، عميد الكلية، أن هذا التدريب يأتي ضمن إستراتيجية الكلية؛ لدعم تنمية وتطوير مهارات الطلاب؛ لربط الإطار الأكاديمي، الذي يدرسه الطلاب بالأدوات البرمجية والتكنولوجية الداعمة لتأهيل الطلاب وفق متطلبات سوق العمل، حيث تضمنت الفعاليات تدريب تقني شمل تنمية مهارات الطلاب في مسارات قواعد البيانات وتطبيقات الويب والشبكات.

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