رفع درجة الطوارئ بالأقصر بمناسبة احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، عدد من الإجراءات احتفالاً بمناسبة عيد القيامة وأعياد الربيع وشم النسيم، بالتزامن مع العطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة يومى الأحد والاثنين.

وأصدر محافظ الأقصر، أمر إداري إلى رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية، (الصحة – التموين - المرور - الإسعاف – الرعاية الصحية والحماية المدنية - النقل النهرى - الطب البيطري)، على أن يتم التأكيد على رفع درجات الاستعداد للعيد وتجهيز وتأمين الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات، مع عدم حدوث تجاوزات بشأنها مع التشديد على رفع درجة الأستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية.

كما وجه المحافظ، بمتابعة حركة السير فى النيل لوسائل النقل النهرى المختلفة (معديات الاهالى والمراكب الشراعية - لانشات النزهة وغيرها) والتأكيد على الالتزام بالحمولة وتعريفة الركوب المقررة، ومنع التجاوزات والتنسيق بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة، والتموين، والطب البيطري، والمرور والحماية المدنية، والإسعاف، والنقل النهري، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع.

وأصدر محافظ الأقصر، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن والمجمدات ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة، والمخابز ومنافذ بيع السلع للمواطنين، والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات وضبط السلع المخالفة والغير صالحة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات المحافظة الرئيسية والشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات والأزمات بالمديريات، وللإبلاغ عن أي بلاغات يتم الإتصال علي رقم 0952374903، لمتابعة الموقف مع الجهات المعنية.