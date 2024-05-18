"مبادرة طريق مكة" تتبنى الحلول الرقمية لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام

تبنت "مبادرة طريق مكة" التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية عام 1917 توجها رقميا وتقنيا معززا بالذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 1445هجريا.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن "مبادرة طريق مكة" تستخدم العديد من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتسهيل رحلة الحجاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتطوير الخوارزميات والتقنيات الحديثة في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين بشكل غير مسبوق، وهو ما أدى إلى اختفاء مظاهر العناء والمشقة، حتى أصبح الحج منسكا ميسرًا، يجد فيه الحجيج الخدمات بكل سهولة واطمئنان؛ من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية من صالات المبادرة المخصصة في مطارات بلدانهم.

ووفقا للتقرير، سخرت "مبادرة طريق مكة" إمكانيات تقنية رقمية حديثة لتوفير خدمات رائدة لحجاج بيت الله الحرام بأعلى مستوى من الخدمة والراحة في رحلتهم، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة في مطار البلد المغادر بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة، حتى تخصيص المسارات لهم عند وصولهم إلى المملكة لتتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم دون تعب.

وحققت المبادرة إنجازات عديدة في مجال التقنيات التي تستعين بها حيث أسهمت هذه الخوارزميات في الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتوظيفها في مفهوم الخدمات الأكبر تأثيرا في تيسير متطلبات الحاج ومن يرافقه إلى المملكة، إذ تسعى المبادرة من خلال هذه الخدمات التقنية إلى إحداث نقلة نوعية في إثراء تجربة الحج، وتنظيم إجراءاته كافة، وتمرير تلك البيانات التقنية الحديثة وما تحمله من حزمة إجراءات إلى الجهات الأخرى المتواجدة في أرض المملكة، للتأكد من التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين بشكل غير مسبوق وتقديمها بجودة عالية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت في عام (2017)، (مبادرة طريق مكة) ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، من خلال إنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر وسلاسة وانسيابية في كامل التجربة، مجهزة بأحدث التقنيات وبتعاون وتكامل بين الجهات الحكومية الشريكة.

وواصلت الداخلية السعودية تنفيذ (مبادرة طريق مكة) في الأعوام (2018/ 2019/ 2022/ 2023) لخدمة المستفيدين من المبادرة في بلدانهم وتيسير قدومهم إلى المملكة لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، والاحتفاء بضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.