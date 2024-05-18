ضبط عامل بمغسلة بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أثناء صيانتها بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل بمغسلة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة أثناء صيانتها بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك سيارة يفيد باكتشافة سرقة مبلغ 8000 دولار من داخل السيارة ملكه عقب صيانتها داخل أحد الأماكن بمنطقة أبو روان بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بمغسلة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده إلي ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.