سنغافورة تدين الهجوم على مركز للشرطة بولاية جوهور الماليزية

أدانت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة بولاية "جوهور" جنوبي ماليزيا، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة آخر.

وأعربت الخارجية السنغافورية - في بيان صحفي أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - عن تعاطفها وتعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للضابط المصاب.

كما دعت الوزارة رعاياها المقيمين في ماليزيا أو المسافرين إليها إلى توخي الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم الشخصية.

وكان الهجوم وقع حينما اقتحم مسلح (21 عاما) مركزا للشرطة وفتح النار على أفراد الأمن، ما أسفر عن مقتل الضابطين وإصابة الأخر بجروح، فيما لقى منفذ الهجوم حتفه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأفادت مصادر أمنية بأنه أثناء تفتيش منزل منفذ الهجوم، تم العثور على أدلة تشير إلى أنه ينتمي لجماعة مسلحة لها صلة بتنظيم القاعدة.