كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا تكتيكيا مزودا بتكنولوجيا الملاحة الجديدة

أعلنت كوريا الشمالية اليوم /السبت/، أنها اختبرت إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي مزود بنظام ملاحة ذاتي جديد، في تدريب أشرف عليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن إدارة الصواريخ أجرت الاختبار أمس بنجاح في البحر الشرقي لكوريا حيث تم التحقق من دقة وموثوقية نظام الملاحة الذاتي.

وأعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن رضاه الكبير عن النتيحة والتطور المستمر والنجاح في تقديم نظام الملاحة الذاتي، مثمنا جهود الفريق المعني بالعلوم والتكنولوجيا الدفاعية، الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح القيم.

وأصدر كيم جونج أون أمرا بتسريع الإنتاج لتعزيز قوة بلاده النووية بوتيرة أسرع، وذلك عقب إشرافه على اختبار الصاروخ الباليستي الجديد.

وقال كيم "إن هذا النهج سيبعث الخوف في نفوس العدو من الوضع القتالي النووي لكوريا الشمالية".

وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن أمس أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الجمعة، حيث جاءت عمليات الإطلاق بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بمقاتلات شبح في محاكاة لقتال جوي.