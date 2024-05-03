أقباط الأقصر يتوافدون على الكنائس لأداء صلوات الجمعة العظيمة.. صور

يتوافد المئات من أقباط محافظة الأقصر، اليوم، على الكاتدرائيات والكنائس لأداء صلوات الجمعة العظيمة، بمناسبة ذكرى صلب ودفن المسيح قبل عيد القيامة المجيد، حيث تتواصل الصلوات طوال اليوم بدون انقطاع.

ورصدت "البوابة نيوز" إقبال الأقباط على كاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بدير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بمنطقة جبل أصفون التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث شارك في صلوات الجمعة العظيمة الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة والشعب القبطي.

وتحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«الجمعة العظيمة»، وهي إحدى الأيام المهمة في أسبوع الآلام، وفقًا للتقاليد المسيحية، حيث يُعد يوم الجمعة العظيمة من أهم الأيام التي تحييها الكنيسة في العام، وهو تذكار صلب وتعذيب السيد المسيح على يد اليهود بتهمة التجديف.

ويسمى هذا اليوم بعدة أسماء منها "الجمعة العظيمة"، "جمعة الآلام"، "الجمعة المقدسة"، "الجمعة الكبيرة"، وحسب الترتيب الكنسي تُصلى في نهار يوم الجمعة ست ساعات هي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر.

ويُعد الجمعة العظيمة وهو اليوم السابع من «أسبوع الآلام»، و يسبق عيد القيامة المجيد، وتستمر صلوات جزينة للكنيسة طوال اليوم دون توقف، ويرتدى الكهنة والشمامسة الزى الجنائزى ويرددون الألحان الحزينة.

صلوات الجمعة الحزينة (1)

صلوات الجمعة الحزينة (8)

صلوات الجمعة الحزينة (7)

صلوات الجمعة الحزينة (6)

صلوات الجمعة الحزينة (5)

صلوات الجمعة الحزينة (4)

صلوات الجمعة الحزينة (3)