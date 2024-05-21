إصابة 29 شخصا في حادثي سير بالشرقية

أصيب 29 شخصا بإصابات مختلفة، في حادثي سير بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارين بالحادثين، حيث أسفر الحادث الأول عن إصابة 19 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزقازيق - أبوحماد أمام قرية صفط الحنة، نتيجة التخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث الثاني عن إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام مدينة العاشر من رمضان، نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد إطاراتها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوحماد المركزي والزقازيق العام والعاشر من رمضان الجامعي وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

