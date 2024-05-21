ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 29 شخصا في حادثي سير بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 29 شخصا بإصابات مختلفة، في حادثي سير بالشرقية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارين بالحادثين، حيث أسفر الحادث الأول عن إصابة 19 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزقازيق - أبوحماد أمام قرية صفط الحنة، نتيجة التخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة في يد السائق.
وأسفر الحادث الثاني عن إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام مدينة العاشر من رمضان، نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد إطاراتها.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوحماد المركزي والزقازيق العام والعاشر من رمضان الجامعي وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

إصابة 29 شخصا الشرقية