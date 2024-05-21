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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الملحق التجاري السعودي: الصادرات المصرية تحتل المركز الأول بالمملكة

الغرفة التجارية بالاسكندرية
الغرفة التجارية بالاسكندرية
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أكد أنور بن حصوصة، الملحق التجاري السعودي، أن الصادرات المصرية تحتل المركز الأول في السعودية، والصادرات السعودية لها مكان مميز في مصر أيضًا.

وأضاف خلال زيارته اليوم للغرفة التجارية المصرية برفقة القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، أن لدينا 7 آلاف سجل استثماري سعودي في مصر وهذا ما يعكس حجم العلاقات بين الدولتين.

وأشار إلى أن غرفة الإسكندرية" بيت تجار الإسكندرية"، ولذلك حرصنا على التواجد للاستماع إلى أفكار ومقترحات تستهدف التعاون المشترك بين الجابين.

وأشار إلى أن مصر تعد شريك استراتيجي للمملكة السعودية وأن المملكة السعودية ومصر أقوى دولتين من الناحية الاقتصادية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المزايا للاستثمار في السعودية، فالمملكة لديها نظام رقمنة مميز، كما نشجع على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين المصري والسعودي.

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