محافظا الجيزة والمنوفية يتفقدان موقع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية الرياح البحيري " ابو غالب " بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر إلي محافظة المنوفية .

وقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خالص العزاء لأسر المتوفين داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .

وأطمئن محافظ الجيزة علي الحالة الصحية للمصابين بعد ان تم نقلهم لمستشفيات ابو غالب ووردان ومبارك المركزي لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ، موجهآ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء .

كما كلّف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم ومساعدتهم .

وقد تابع اللواء أحمد راشد ميدانيا جهود قوات الانقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورجال الشرطة وتواجد سيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الطبية العاجلة اللازمة مؤكداً انه جاري مواصلة جهود الإنقاذ .

واشار محافظ الجيزة إلى أنه فور تلقي بلاغ وقوع حادث السقوط للميكروباص تم التنسيق مع كافه الجهات المعنية لسرعه التعامل مع الحادث .

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أبراهيم الشهابي نائب المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة محمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر و محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية و محمد كمال مدير مديرية الشئون الصحية وممثلي مرفق الحماية المدنية ورجال الشرطة .