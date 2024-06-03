ضبط 3 أطنان قمح بالمنيا متجهة خارج المحافظة بدون تصريح

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل أى كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق.

من جانبه، أوضح الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، أنه تم ضبط سيارتين بقرية دلجا اليوم الإثنين فى طريقها لإحدى المحافظات المجاورة ومحملة بالأقماح حمولة إجمالية 2 طن و800 كيلو جراما بدون تصريح من مديرية التموين وذلك خلال حملة تفتيشية ورقابية مكبرة نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ، وعلى الفور تم مصادرة السيارتين والكميات المضبوطة وإعادتها إلى شونة دلجا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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