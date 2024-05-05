احمد البرعي يتابع جاهزية المنشآت الصحية بالأقصر وأسوان التابعة لهيئة الرعاية

أجرى الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم جنوب الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمحافظتي الأقصر وأسوان لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية بهم، ضمن الخطة التأمينية المعدة خلال احتفالات الدولة المصرية بعدد من الاحتفالات العامة والدينية خاصة أعياد القيامة وشم النسيم وإجازة عيد العمال.

وأكد رئيس الإقليم، المتابعة المستمرة من غرفة الأزمات، بالتنسيق مع غرفة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، للتأكد من توافر مصل البوتيوليزم المخصص لحالات التسمم الغذائي استعداداً لأي طارئ.

كما تم التأكيد أيضاً علي المتابعة والتنسيق المستمر مع غرفة الإسعاف المركزية بالمحافظتين، من خلال غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ علي مدار الساعة، وتنسيق استعدادات تواجد وجاهزية فرق الانتشار السريع طوال أيام الاحتفالات.

جاء هذا بجانب استعداد كافة المنشآت من خلال توافر الفرق الطبية والعاملين علي مدار الساعة خاصة بالأقسام الحرجة والعاجلة، بالاضافه إلي التأكيد علي توافر كافة المستلزمات والأدوية وأرصدة الامصال وفصائل الدم ومشتقاته، ومخزون الأكسجين والسولار وفرق الدعم الفني لسرعة التعامل مع الأعطال.

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