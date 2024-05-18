مدبولي: الشركات الناشئة هي القوة الدافعة للاقتصاد الوطني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشركات الناشئة هي القوة الدافعة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل يكون من خلالها.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في قمة "Rise up"، لدينا نماذج لشباب واعد في صعيد مصر قادر على تقديم خدمات بل ويجرى تصديرها لدول أخرى، وهم مهتمون بمجال ريادة الأعمال لأهميته في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقد انطلقت مساء أول أمس، قمة RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.