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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدبولي: إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال والمستثمرين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال والمستثمرين لتسهيل الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء منصة تجمع خدمات القطاعات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في قمة "Rise up"، نحن نعمل على بناء شراكات لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع ريادة الأعمال، فهو يدعم خلق حلول للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية ومنها صناعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها.

ونوه مدبولي إلى عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بالقاهرة يونيو المقبل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقد انطلقت مساء أول أمس، قمة RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

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