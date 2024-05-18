مرموش ينهي موسمه مع آينتراخت فرانكفورت بالتأهل لـ الدوري الأوروبي

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت، للتعادل مع لايبزيج بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الألماني في موسم 2023-2024.

وأنهى مرموش موسمه مع آينتراخت فرانكفورت، بتحقيق ريمونتادا على لايبزيج، وكذا بالتأهل رسميًا إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

شارك عمر مرموش أساسيًا في تشكيل النسور، وخاض اللقاء منذ بدايته حتى نهايته، وسجل هدف تعادل فريقه في مواجهة اليوم.

افتتح تشافي سيمونز التهديف لصالح الضيوف في الدقيقة 42 بركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم لايبزيج.

وفي الشوط الثاني، أضاف بنجامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن ينجح رفاق مرموش في تسجيل هدفين متتاليين.

قلص هوجو إيكيتيكي الفارق بهدف أول في الدقيقة 60، قبل أن يأتي دور مرموش ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

ووصل عمر مرموش إلى الهدف رقم 12 مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، ليصبح هداف فريقه في البوندسليجا.

وبتلك النتيجة، أنهى آينتراخت فرانكفورت الموسم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، ليتأهل رسميًا إلى الدوري الأوروبي في موسم 2024-2025، بينما احتل لايبزيج المرتبة الرابعة وفي رصيده 65 نقطة، متأهلًا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.